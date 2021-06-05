05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Önerilen bonservis bedeli...

Kerem'e sürpriz talip! Ses getirecek teklif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'da oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda fark yaratan ve daha sonrasında ilk 11'deki yerini alan 'na bir takımın talip olduğu iddia edildi. İşte sarı-kırmızılılara teklif edilen o bonservis bedeli... ( haberleri)

'ın bu sezonki öne çıkan isimlerinden olan ve tarafından kadrosuna dahil edilen , takımlarının radarına girmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray ve milli takımda oynadığı futbolla çıkışını sürdüren 22 yaşındaki genç yıldıza, ismi öğrenilemeyen ünlü bir takımının talip olduğu ve bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif verildiği ifade edildi. Bu teklif Galatasaray yönetimini heyecanlandırırken 'daki seçim öncesi nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor.
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