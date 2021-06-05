05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Önerilen bonservis bedeli...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda fark yaratan ve daha sonrasında ilk 11'deki yerini alan Kerem Aktürkoğlu'na Fransız bir takımın talip olduğu iddia edildi. İşte sarı-kırmızılılara teklif edilen o bonservis bedeli... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın bu sezonki öne çıkan isimlerinden olan ve Şenol Güneş tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray ve milli takımda oynadığı futbolla çıkışını sürdüren 22 yaşındaki genç yıldıza, ismi öğrenilemeyen ünlü bir Fransız takımının talip olduğu ve bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif verildiği ifade edildi. Bu teklif Galatasaray yönetimini heyecanlandırırken 19 Haziran'daki seçim öncesi nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor.
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