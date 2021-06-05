Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Önerilen bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kongre öncesi transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündemine Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane girdi. Mostafa Mohamed'i Mısır'da bulan scout ekibi 21 yaşındaki Romdhane için yönetime olumlu rapor verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)