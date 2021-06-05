Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...

32 MAÇTA 10 GOLE İMZASINI ATTI



4 kez Tunus formasını giyen Ben Romdhane geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 700 bin Euro olan Tunuslu futbolcu çok önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Ben Romdhane ile Fransız kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ