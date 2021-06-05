Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kongre öncesi transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündemine Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane girdi. Mostafa Mohamed'i Mısır'da bulan scout ekibi 21 yaşındaki Romdhane için yönetime olumlu rapor verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Seçim süreci nedeniyle transfer çalışmalarında ağır ilerleyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Esperance'de forma giyen Mohamed Ali Ben Romdhane için harekeke geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Mostafa Mohamed'in transferinde başrol oynayan scout ekibinin bu kez Tunuslu yıldızı önerdiği belirlendi.
8 VE 6 NUMARADA GÖREV YAPIYOR
Takvim'in haberine göre yönetimin 21 yaşındaki Ben Romdhane'nin transferine onay verdiği ve hemen Esperance ile temasa geçildiği öğrenildi. 8 numara ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
32 MAÇTA 10 GOLE İMZASINI ATTI
4 kez Tunus formasını giyen Ben Romdhane geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 700 bin Euro olan Tunuslu futbolcu çok önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Ben Romdhane ile Fransız kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig