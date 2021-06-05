05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kongre öncesi transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündemine Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane girdi. Mostafa Mohamed'i Mısır'da bulan scout ekibi 21 yaşındaki Romdhane için yönetime olumlu rapor verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.06.2021

Seçim süreci nedeniyle transfer çalışmalarında ağır ilerleyen 'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Esperance'de forma giyen Mohamed Ali Ben Romdhane için harekeke geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 'in transferinde başrol oynayan scout ekibinin bu kez Tunuslu yıldızı önerdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...

8 VE 6 NUMARADA GÖREV YAPIYOR
Takvim'in haberine göre yönetimin 21 yaşındaki Ben Romdhane'nin transferine onay verdiği ve hemen Esperance ile temasa geçildiği öğrenildi. 8 numara ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Romdhane için harekete geçti! Mostafa Mohamed...

32 MAÇTA 10 GOLE İMZASINI ATTI

4 kez formasını giyen Ben Romdhane geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 700 bin Euro olan Tunuslu futbolcu çok önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Ben Romdhane ile Fransız kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da tansiyon yükseliyor! Terim'in paçasına tutunmuşlar G.Saray'da tansiyon yükseliyor! "Terim'in paçasına tutunmuşlar"
Kerem'e sürpriz talip! Ses getirecek teklif... Kerem'e sürpriz talip! Ses getirecek teklif...
Aslan'dan orta saha hamlesi! Scout raporu... Aslan'dan orta saha hamlesi! Scout raporu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör