05 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim sözleri!

G.Saray'da tansiyon yükseliyor! Terim'in paçasına tutunmuşlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylardan flaş açıklamalarda bulundu. Şardan, " konusu seçimin ana maddesi oldu ve bu da talihsiz bir durum. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım sürerken adaylar arasındaki yarış da her geçen gün biraz daha kızışıyor. Tabii tartışmaların odağında da mevcut yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayan yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre, 'dan seçilmeleri halinde tecrübeli hocayla devam edeceklerini açıklayan beş adaya sert eleştiri geldi. Şardan, "Fatih Terim konusu seçimin ana maddesi oldu ve bu da talihsiz bir durum. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil" dedi.

HOCAYA GÖRE SEÇİLMEZ

Hangi teknik direktörle çalışacaksa, ona göre başkan seçilecek gibi bir hava oluştu. Birtakım arkadaşlarımın yaptığını doğru bulmuyorum" diyen Şardan sözlerine şöyle devam etti: Fatih Terim'in paçasına tutunup, başkanlığa gitmeye çalışıyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Fatih Terim gerçek başkan olur. Hayatımda, beni ondan daha çok sevindiren olmadı. Ancak Fatih Terim ile ilgili bir kararım şu an yok. Bunun üstünden prim yapmayacağım.


BASKILARDAN DOLAYI ADAYIM

Galatasaray'a borcu olduğunu düşündüğü için aday olduğunu kaydeden Yiğit Şardan, "Bu iş zor bir iş. Galatasaray'a karşı borcumuz var. Galatasaray'ın bir yere getirdiği insanların, Galatasaray'a borcu var. 11 yaşında liseye girdim. 7 yıl G.Saray'da spor yaptım. Takımdaşlık, insanlarla beraber çalışma nasıldır, bunları öğrendim" diye konuştu. Adaylığıyla ilgili ise, "Baskılardan dolayı aday oldum. Herkes 'Ağabey senin kurduğun ekip gelmeli' dedi. Biz de göreve soyunduk."
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