Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde son durum! Aytaç Kara, Stanciu, Makouta... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi dört gözle bekleniyor. Galatasaray'da bir taraftan da 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için çalışmalar devam ediyor. Fatih Terim'in önceden hazırladığı transfer listesinde yer alan isimlerle temaslar kuruluyor. Aytaç Kara, Alparslan Öztürk gibi isimler ile anlaşılmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti. Öte yandan yeni isimler de listeye giriş yaptı. Forvet, orta saha ve defans hattına takviye yapacak olan Galatasaray'da, Stanciu, Makouta, Despodov ve Sörloth gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları...
Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
AYTAÇ KARA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile anlaşma sağladığı bilinen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti. Kısa süre içerisinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
HALİL DERVİŞOĞLU
Halil Dervişoğlu son dönemde sergilediği performansla parmak ısırttı. Galatasaray, Brentford ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oyuncu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.
KAAN AYHAN
A Milli Futbol Takım'ımız ile birlikte Antalya kampında yer alan Kaan Ayhan Galatasaray'ın transfer listesinde zirvede yer alıyor. Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynayabilen Kaan Ayhan, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.
GAIUS MAKOUTA
Braga'nın oyuncusu olan Gaius Makouta, sarı kırmızılı ekibin takibinde... Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık anlaşmalarının bitmesinin ardından yönetim, 23 yaşındaki futbolcu Gaius Makouta için görüşmelere başladı.
YİĞİTHAN KIR
Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayan Galatasaray, Balıkesirspor forması giyen Yiğithan Kır ile ilgileniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre oyuncuyla görüşen sarı kırmızılı ekip Balıkesirspor ile henüz temasa geçmedi.
KIRIL DESPODOV
Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Kiril Despodov'u yeniden gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler sürüyor...
NICOLAE STANCIU
Galatasaray'da listede yer alan 10 numaralardan birisi de Nicolae Stancu. Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kurmayların Stanciu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag ile temasa geçti.
ANDREAS SAMARIS
Galatasaray, daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Samaris'e teklifini iletti. A Bola'da yer alan habere göre, yıllık 1.2 milyon euro kazanan oyuncu takımında kalmak istiyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor forması ile gol kralı olan ve yüksek bonservis bedeli ile RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, beklenen performansın gerisinde kaldı. Süper Lig devleri Norveçli yıldız için nabız yokluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarı kırmızılılar, Sörloth için bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir.
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