Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini sık sık tartışmalara neden olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, zemin üzerinden yöneticileri eleştirdiği açıklamaları sonrası takımdan gönderilmiş, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un da görevine son verilmişti. Yeni sezon öncesi stat zeminini düzeltmek için çalışmaların başladığı Türk Telekom Stadı'nın son hali ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonluk yolunda Galatasaray'a geçen sezon büyük darbe vuran ve herkesin eleştirdiği stat zemini baştan sona değiştiriliyor.
G.Saray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.
SEZONA YETİŞİYOR
Galatasaray yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H.Murat Ersoy'la yolları ayırmıştı.
İşte sezon içinde büyük krizlere neden olan zemine sezon biter bitmez kazmayı vuran Galatasaray yönetimi, çimleri ve alt yapıdaki eksikleri baştan sona düzeltmeye başladı.
Akşam'ın görüntülediği Türk Telekom Stadı'nın zemininin adeta bir tarlayı andırdığı gözlendi.
Yönetim bu çalışmaların yeni sezona yetiştirilmesi için büyük bir titizlik gösteriyor.
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