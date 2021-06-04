G.Saray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri Sivasspor maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.