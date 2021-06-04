04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini sık sık tartışmalara neden olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, zemin üzerinden yöneticileri eleştirdiği açıklamaları sonrası takımdan gönderilmiş, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un da görevine son verilmişti. Yeni sezon öncesi stat zeminini düzeltmek için çalışmaların başladığı Türk Telekom Stadı'nın son hali ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Şampiyonluk yolunda 'a geçen sezon büyük darbe vuran ve herkesin eleştirdiği stat zemini baştan sona değiştiriliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

G.Saray'ın belki de şampiyonluğuna mal olan geçen yılki bozuk çimleri maçı sonrası Belhanda sert bir dille eleştirmiş, "Sosyal medyada kendinizi seyretmeyi bırakıp, statla ilgilenmelisiniz. Antrenman sahamız bile buradan iyi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

Belhanda'nın bu açıklamalarını yeminli tercümana tercüme ettiren yönetim, ardından Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

SEZONA YETİŞİYOR

yönetimi daha sonra da Stat İşletme Direktörü H.'la yolları ayırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

İşte sezon içinde büyük krizlere neden olan zemine sezon biter bitmez kazmayı vuran yönetimi, çimleri ve alt yapıdaki eksikleri baştan sona düzeltmeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

'ın görüntülediği 'nın zemininin adeta bir tarlayı andırdığı gözlendi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda'nın gönderilmesine neden olmuştu! İşte Türk Telekom Stadı'nın son hali

Yönetim bu çalışmaların yeni sezona yetiştirilmesi için büyük bir titizlik gösteriyor.

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