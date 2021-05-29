29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

Son dakika Galatasaray haberleri: 19 Haziran'da kongreye gidecek olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında teknik direktör Fatih Terim'in ayrılıp ayrılmayacağı geliyor. Florya'da çalışmalarını gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Başkan adayları, Terim ile birlikte çalışmak isteseler bile sarı-kırmızılılar 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak. Sarı-kırmızılılar, bu süre zarfında Florya'da antrenman yapmak isteyen olursa B planını devreye sokacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'da seçim sürecinde 'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de halihazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

19 Haziran öncesi 'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

TAKIM CEYHUN MÜDERRİSOĞLU'NA EMANET EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü 'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

1981 doğumlu olan , 'da dünyaya geldi. U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla , U19 ve takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet

futbolculuğu döneminde de , , Yimpaş Yozgatspor ve gibi takımlarda oynamıştı.

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