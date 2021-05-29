Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da karar verildi! Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet
Son dakika Galatasaray haberleri: 19 Haziran'da kongreye gidecek olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında teknik direktör Fatih Terim'in ayrılıp ayrılmayacağı geliyor. Florya'da çalışmalarını gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Başkan adayları, Terim ile birlikte çalışmak isteseler bile sarı-kırmızılılar 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak. Sarı-kırmızılılar, bu süre zarfında Florya'da antrenman yapmak isteyen olursa B planını devreye sokacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de halihazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar.
31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.
19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek.
TAKIM CEYHUN MÜDERRİSOĞLU'NA EMANET EDİLECEK
Sabah'ın haberine göre; U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.
1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı.
Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.
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