Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... 2021-2022 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha ve forvete transfer mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...
2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın Brentford ekibinden kiraladığı A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Halil Dervişoğlu, takımda geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu için girişimler sürüyor.
CHEIKHOU KOUYATE
Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan sarı-kırmızılıların esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C.Palace'de forma giyen Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate ile ilgili yönetim çalışma başlattı.
KENAN KARAMAN
Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen ve transfer d��neminin gözdesi haline gelen Kenan Karaman için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.
ADNAN JANUZAJ
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Adnan Januzaj geldi. 26 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, Real Sociedad'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.
LUIS ABRAM
Marcao ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Peru basını sarı kırmızılı ekibin Luis Abram'a olan ilgisini America TV'den duyurdu.
BURAK İNCE
Türkiye'nin yetenek fabrikası Altınordu'da oynayan Burak İnce'nin talipleri artıyor. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç ismi transfer etmek istediği belirtildi.
FELIPE ANDERSON
Belhanda ve Gedson'un ayrılığı sonrası orta sahaya yetenekli ve dinamik bir isim arayan Galatasaray, Felipe Anderson'u günemine aldı. West Ham ve Porto'da beklenen performansı sergileyemeyen Anderson listede en üst sıralarda yer alıyor.
AHMED MUSA
Transfer dönemlerinde Süper Lig ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.
SHON WEISSMAN
Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği İsrailli yıldız Weissman, takımı Valladolid'in küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Weissman için Galatasaray yeniden talip oldu. Dış basında yer alan bilgilere göre Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
FOURTOUNIS
Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti.
HERNANI
Galatasaray, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunulması planlanıyor.
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