29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... 2021-2022 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha ve forvete transfer mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

2020-2021 sezonunu 'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray'ın Brentford ekibinden kiraladığı A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Halil Dervişoğlu, takımda geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu için girişimler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

CHEIKHOU KOUYATE

Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan sarı-kırmızılıların esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C.Palace'de forma giyen Senegalli ön libero ile ilgili yönetim çalışma başlattı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

KENAN KARAMAN

ile sözleşme yenilemeyen ve transfer d��neminin gözdesi haline gelen için ve 'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

ADNAN JANUZAJ

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme geldi. 26 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, Real Sociedad'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

LUIS ABRAM

Marcao ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Peru basını sarı kırmızılı ekibin 'a olan ilgisini 'den duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

BURAK İNCE

Türkiye'nin yetenek fabrikası 'da oynayan 'nin talipleri artıyor. 'den ve Galatasaray'ın genç ismi transfer etmek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

FELIPE ANDERSON

ve Gedson'un ayrılığı sonrası orta sahaya yetenekli ve dinamik bir isim arayan Galatasaray, 'u günemine aldı. West Ham ve Porto'da beklenen performansı sergileyemeyen Anderson listede en üst sıralarda yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

AHMED MUSA

Transfer dönemlerinde ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

SHON WEISSMAN

Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği İsrailli yıldız Weissman, takımı Valladolid'in küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Weissman için Galatasaray yeniden talip oldu. Dış basında yer alan bilgilere göre Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

FOURTOUNIS

Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin ve Galatasaray'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate | GS haberleri

HERNANI

Galatasaray, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunulması planlanıyor.

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