03 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Gedson Fernandes tercihini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Gedson tercihini yaptı! Beşiktaş ve G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Portekizli gazeteci Sergio Krithinas, 'in geleceğiyle ilgili konuştu. Krithinas, " genç futbolcuyu satmayı düşünmüyor. 12 milyon Euro civarı bir satış bedeli belirlediler. Kiralanırsa da 'ı değil 'ı tercih eder" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Portekizli gazeteci Sergio Krithinas 'da kiralık oynayan 'in futbol geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 'nın genç futbolcuyu satmayı düşündüğünü belirten Krithinas, "12 milyon Euro civarı bir satış bedeli belirlediler" dedi. Ünlü gazeteci, adı 'la da anılan Gedson'un yine Galatasaray'ı tercih edeceğini de söyledi: Gedson yine kiralanırsa o kesin olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da kendini buldu. Başarılı olduğu yerde devam etmeyi tercih ediyor.

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