03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Gedson Fernandes tercihini yaptı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Portekizli gazeteci Sergio Krithinas, Gedson Fernades'in geleceğiyle ilgili konuştu. Krithinas, "Benfica genç futbolcuyu satmayı düşünmüyor. 12 milyon Euro civarı bir satış bedeli belirlediler. Kiralanırsa da Beşiktaş'ı değil Galatasaray'ı tercih eder" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Portekizli gazeteci Sergio Krithinas Galatasaray'da kiralık oynayan Gedson Fernades'in futbol geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Benfica'nın genç futbolcuyu satmayı düşündüğünü belirten Krithinas, "12 milyon Euro civarı bir satış bedeli belirlediler" dedi. Ünlü gazeteci, adı Beşiktaş'la da anılan Gedson'un yine Galatasaray'ı tercih edeceğini de söyledi: Gedson yine kiralanırsa o kesin olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da kendini buldu. Başarılı olduğu yerde devam etmeyi tercih ediyor.
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