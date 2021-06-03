Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...

Takvim'in haberine göre, Bordeuax ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu Youssouf Sabaly'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi. Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor.