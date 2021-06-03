03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı içinde olan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı. İşte sözleşme teklifi ve detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.06.2021

Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan , bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres Fransa oldu. Gündemdeki isim .

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...

Takvim'in haberine göre, Bordeuax ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu 'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi. Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...

formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı. 28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez Senegal Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında PSG takımından transfer olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim ayrılsa da raporunu sundu! Ömer ve Emre... Terim ayrılsa da raporunu sundu! Ömer ve Emre...
Öztürk'ten flaş transfer açıklaması! Türkiye ayağa kalkacak Öztürk'ten flaş transfer açıklaması! "Türkiye ayağa kalkacak"
Gedson tercihini yaptı! Beşiktaş ve G.Saray... Gedson tercihini yaptı! Beşiktaş ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör