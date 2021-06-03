Son dakika transfer haberi: Galatasaray Youssouf Sabaly'nin peşinde! Sözleşme teklifi...
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı içinde olan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı. İşte sözleşme teklifi ve detayları... (GS spor haberleri)
Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan Galatasaray, bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres Fransa oldu. Gündemdeki isim Youssouf Sabaly.
Takvim'in haberine göre, Bordeuax ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu Youssouf Sabaly'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi. Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor.
Bordeaux formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı. 28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez Senegal Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında PSG takımından transfer olmuştu.
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