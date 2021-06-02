Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...
Galatasaray'da tüm gözler yapılacak seçime çevrilmişken, sarı-kırmızılı takım transferde de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da sadece 6 ayda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu kısa sürede Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. EURO 2020 öncesinde oynanan hazırlık maçlarında Azerbaycan'a gol atan, Gine karşısında da oyunuyla beğeni kazanan 21 yaşındaki oyuncu piyasasını artırdı.
Fanatik'in haberine göre; Terim'in daha sezon devam ederken 'Bonservisi alınsın' dediği genç oyuncu için Brentford'un pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Halil, Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olsa da Cim Bom'un şu şartlarda bu rakamlara çıkması zor görünüyor.
BEŞİKTAŞ'IN DA RADARINDA
Yıldız oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş'ın, Avrupa'dan da birkaç takımın ilgisinin bulunması transferi daha da güçleştiriyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselmeyi başaran Ada ekibi, EURO 2020 öncesinde de transfere onay vermeyi planlamıyor. Yani Halil git gide Galatasaray'dan uzaklaşıyor...
21 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 12 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Halil'in güncel piyasa değeri ise 2.9 milyon Euro...
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