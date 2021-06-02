Fanatik'in haberine göre; Terim'in daha sezon devam ederken 'Bonservisi alınsın' dediği genç oyuncu için Brentford'un pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Halil, Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olsa da Cim Bom'un şu şartlarda bu rakamlara çıkması zor görünüyor.