02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak seçime çevrilmişken, sarı-kırmızılı takım transferde de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Cimbom'da sadece 6 ayda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Devre arasında İngiliz ekibi 'dan kiralanan kısa sürede Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla 'a kadar yükseldi. öncesinde oynanan hazırlık maçlarında Azerbaycan'a gol atan, Gine karşısında da oyunuyla beğeni kazanan 21 yaşındaki oyuncu piyasasını artırdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...

Fanatik'in haberine göre; Terim'in daha sezon devam ederken 'Bonservisi alınsın' dediği genç oyuncu için 'un pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Halil, Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olsa da Cim Bom'un şu şartlarda bu rakamlara çıkması zor görünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...

BEŞİKTAŞ'IN DA RADARINDA

Yıldız oyuncu için Türkiye'den Beşiktaş'ın, Avrupa'dan da birkaç takımın ilgisinin bulunması transferi daha da güçleştiriyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselmeyi başaran Ada ekibi, öncesinde de transfere onay vermeyi planlamıyor. Yani Halil git gide 'dan uzaklaşıyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Halil Dervişoğlu'nun kulübünden flaş karar! EURO 2020 öncesi...

21 yaşındaki oyuncu 'da 12 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Halil'in güncel piyasa değeri ise 2.9 milyon Euro...

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