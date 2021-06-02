02 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

Galatasaray'da seçim ve Fatih Terim'in belirsizliği sürse de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Avrupa macerası nedeniyle sezona erken başlayacak. Sezon sonu gelmesiyle kadrosunda önemli ölçüde kan kaybı yaşayan Cimbom, yapılan takviyelere odaklandı. Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın, Romanya'dan Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Haziran ayı gelmesiyle 'da başta kiralıklar olmak üzere bir çok oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılılarda başkanlıktan teknik direktörlüğe kadar bir çok belirsizlik olmasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak olan , sezonu daha erken açacak. 20-21 Temmuz'da ilk ön eleme maçına çıkacak olan 'da, bu tarihe kadar tüm transferlerin yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen 'da, gözler bir kez daha 'ya çevrilmiş durumda. Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Romanya'nın yetenekli oyuncularından , ve ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

, 'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna katmak istiyor. Cicaldau ile daha önce İtalyan ekibi da ilgilenmişti. 23 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, önlibero ve ofansif orta saha oynuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

Haberde geçen bir başka isim de 'nin yıldızı . Menajer de 'ın Morutan konusunda bilgi almak adına kendisiyle görüştüğünü fakat yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle bu transferin zorlu olacağını ifade etmişti. 22 yaşındaki futbolcu, , sağ kanat ve merkez orta sahada görev alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!

Bir başka Romanyalı yıldız da forması giyen . Sarı kırmızılıların uzun süredir takip ettiği bir başka isim olan Stanciu, bu sezon çıktığı 45 maçta 16 gol 8 asist kaydetti. Yıldız oyuncu 10 numaranın yanı sıra, merkez orta saha ve sağ orta saha da oynuyor.

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