Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Romanya'nın yetenekleri Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Stanciu'ya yakın takip!
Galatasaray'da seçim ve Fatih Terim'in belirsizliği sürse de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Avrupa macerası nedeniyle sezona erken başlayacak. Sezon sonu gelmesiyle kadrosunda önemli ölçüde kan kaybı yaşayan Cimbom, yapılan takviyelere odaklandı. Dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın, Romanya'dan Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Haziran ayı gelmesiyle Galatasaray'da başta kiralıklar olmak üzere bir çok oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılılarda başkanlıktan teknik direktörlüğe kadar bir çok belirsizlik olmasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor.
Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak olan Cimbom, sezonu daha erken açacak. 20-21 Temmuz'da ilk ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da, bu tarihe kadar tüm transferlerin yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.
Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da, gözler bir kez daha Romanya'ya çevrilmiş durumda. Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Romanya'nın yetenekli oyuncularından Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.
Cimbom, Universitatea Craiova'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak istiyor. Cicaldau ile daha önce İtalyan ekibi Sampdoria da ilgilenmişti. 23 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, önlibero ve ofansif orta saha oynuyor.
Haberde geçen bir başka isim de FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan. Menajer Giovanni Becali de Galatasaray'ın Morutan konusunda bilgi almak adına kendisiyle görüştüğünü fakat yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle bu transferin zorlu olacağını ifade etmişti. 22 yaşındaki futbolcu, 10 numara, sağ kanat ve merkez orta sahada görev alıyor.
Bir başka Romanyalı yıldız da Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu. Sarı kırmızılıların uzun süredir takip ettiği bir başka isim olan Stanciu, bu sezon çıktığı 45 maçta 16 gol 8 asist kaydetti. Yıldız oyuncu 10 numaranın yanı sıra, merkez orta saha ve sağ orta saha da oynuyor.
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