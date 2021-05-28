Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı! ''Seninle gurur duyuyorum''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası Liverpool'a katılan Ozan Kabak'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ozan Kabak'ın, Liverpool'da giymiş olduğu formayı kendisine göndermesine teşekkür eden Terim, ''Seninle gurur duyuyorum'' yorumunu yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine imzalı forma gönderen eski öğrencisi Ozan Kabak'a teşekkür etti.

Instagram hikayesinden, Ozan'ın gönderdiği ve üzerinde "Çok değerli hocam ve Terim ailesine..." yazan formayı paylaşan Terim, "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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