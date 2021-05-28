28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı! ''Seninle gurur duyuyorum''

Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Teknik Direktörü , devre arası 'a katılan 'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ozan Kabak'ın, Liverpool'da giymiş olduğu formayı kendisine göndermesine teşekkür eden Terim, ''Seninle gurur duyuyorum'' yorumunu yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Teknik Direktörü , kendisine imzalı forma gönderen eski öğrencisi 'a teşekkür etti.

Instagram hikayesinden, Ozan'ın gönderdiği ve üzerinde "Çok değerli hocam ve Terim ailesine..." yazan formayı paylaşan Terim, "Teşekkür ederim evlat, seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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