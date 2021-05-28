28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)




Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'de sezonu 'la aynı puanda bitirmesine rağmen şampiyonluğu averajla ezeli rakibine kaptıran , 'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

Sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

basınında yer alan haberlere göre , gündemine yıldız 'ı aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

26 yaşındaki oyuncunun, 'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

kulübünün yöneticilerinin ise Januzaj'dan bonservis kazanabilmek için mukavele yenileme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!

Kariyerine altyapısında başlayan , sırasıyla , , ve 'da forma giydi.

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