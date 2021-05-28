Son dakika transfer haberi: Galatasaray Belçikalı yıldızın peşinde!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)
Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'la aynı puanda bitirmesine rağmen şampiyonluğu averajla ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da hız verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, gündemine Belçikalı yıldız Adnan Januzaj'ı aldı.
26 yaşındaki Belçikalı oyuncunun, Real Sociedad'la 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmaya yanaşmadığı ifade edilirken yıldız kanadın takımdan ayrılabileceği bildirildi.
İspanyol kulübünün yöneticilerinin ise Januzaj'dan bonservis kazanabilmek için mukavele yenileme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.
Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Adnan Januzaj, sırasıyla Manchester United, Borussia Dortmund, Sunderland ve Real Sociedad'da forma giydi.
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