01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

Spor Toto Süper Lig'in bitimiyle birlikte birçok belirsizliğe sürüklenen Galatasaray, transferde çalışmalarına devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, satın alma opsiyonlarını elinde bulundurduğu Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için resmi girişimlere başlayacak. İşte son dakika gelişmeleri ve Cimbom'un planı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sarı- Kırmızılılar'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde transferde ağır kalmak istemeyen Cim Bom, satın alma opsiyonları bulunan ve için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı profesyoneller, 4.3 milyon Euro opsiyonu bulunan Onyekuru için Monaco ile, 4 milyon Dolar opsiyonu bulanan Mohamed için de Zamalek'le görüşecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

ONYEKURU KALMAK İSTİYOR

Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk bedelini çok bulan 'da transfer için görevlendirilen ekip, bu rakamı aşağıya çekmek adına Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

Hedef maksimum 3 milyon Euro'ya, Nijeryalı futbolcunun tapusunu almak. 3 farklı dönemde forması giyen Onyekuru'nun da Türkiye'de kalmak istemesi masada Cimbom'un elini güçlendiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

AMAÇ SORU İŞARETİNİ KALDIRMAK

Aslan'ın bir diğer hedefi de geldiği günden bu yana performansıyla taraftarın sevgilisi olan 'in de şimdiden opsiyonunu kullanarak, Mısırlı oyuncunun aklındaki soru işaretlerini gidermek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

Bunun için de Mısır temsilcisi Zamalek'le görüşecek olan 'ın profesyonelleri, aynı Onyekuru da olduğu gibi 4 milyon Dolar'lık rakamı düşürmeyi planlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'dan da taliplerinin olması bu pazarlık ihtimalini düşürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın olumsuz durumlara karşı 4 milyon Dolar'lık opsiyonu da kullanacağı gelen haberler arasında.

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