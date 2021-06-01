Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed...
Spor Toto Süper Lig'in bitimiyle birlikte birçok belirsizliğe sürüklenen Galatasaray, transferde çalışmalarına devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, satın alma opsiyonlarını elinde bulundurduğu Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için resmi girişimlere başlayacak. İşte son dakika gelişmeleri ve Cimbom'un planı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sarı- Kırmızılılar'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde transferde ağır kalmak istemeyen Cim Bom, satın alma opsiyonları bulunan Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için düğmeye bastı.
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı profesyoneller, 4.3 milyon Euro opsiyonu bulunan Onyekuru için Monaco ile, 4 milyon Dolar opsiyonu bulanan Mohamed için de Zamalek'le görüşecek.
ONYEKURU KALMAK İSTİYOR
Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk bedelini çok bulan Galatasaray'da transfer için görevlendirilen ekip, bu rakamı aşağıya çekmek adına Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak.
Hedef maksimum 3 milyon Euro'ya, Nijeryalı futbolcunun tapusunu almak. 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Onyekuru'nun da Türkiye'de kalmak istemesi masada Cimbom'un elini güçlendiriyor.
AMAÇ SORU İŞARETİNİ KALDIRMAK
Aslan'ın bir diğer hedefi de geldiği günden bu yana performansıyla taraftarın sevgilisi olan Mostafa Mohamed'in de şimdiden opsiyonunu kullanarak, Mısırlı oyuncunun aklındaki soru işaretlerini gidermek.
Bunun için de Mısır temsilcisi Zamalek'le görüşecek olan Galatasaray'ın profesyonelleri, aynı Onyekuru da olduğu gibi 4 milyon Dolar'lık rakamı düşürmeyi planlayacak.
Ancak 23 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'dan da taliplerinin olması bu pazarlık ihtimalini düşürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın olumsuz durumlara karşı 4 milyon Dolar'lık opsiyonu da kullanacağı gelen haberler arasında.
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