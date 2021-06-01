01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Karim Hafez hamlesi! Saracchi ve Emre Taşdemir...

G.Saray'da hedef Süper Lig'in yıldız sol beki!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

, sol bek transferi için arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda ve ile yola devam etmeme kararı aldı. Galatasaray 2. Başkanı 'ın, 'un başarılı sol beki için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu. Kiralık anlaşması biten ve ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi. İkinci başkan 'ın kısa süre içinde 25 yaşındaki sol bek için Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.

MISIR HATTI

Fotomaç'ın haberine göre, ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Karim Hafez, 'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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