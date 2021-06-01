Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol beke Karim Hafez hamlesi! Saracchi ve Emre Taşdemir...
Galatasaray, sol bek transferi için arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda Saracchi ve Emre Taşdemir ile yola devam etmeme kararı aldı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Malatyaspor'un başarılı sol beki Karim Hafez için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Karim Hafez sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu. Kiralık anlaşması biten Saracchi ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde 25 yaşındaki sol bek için Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ifade edildi.
MISIR HATTI
Fotomaç'ın haberine göre, Mohamed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.
ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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