01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a seçim darbesi!

Galatasaray'a seçim darbesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

Galatasaray'da çalkantılı günler devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, hoca yok. Orta saha ve sol bek kalmadı. rotasyonu teke düştü. Cimbom da taraftar da endişeli günler yaşıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray'ın seçiminin 19 Haziran'a kalması sarı-kırmızılı ekibi oldukça zor durumda bıraktı. 'in 2 yıllık sözleşmesi dün resmen sona erdi ve 20 Temmuz'da oynanacak . ön eleme maçı öncesinde takım hocasız kaldı. 5'i kiralık 12 futbolcunun da sözleşmesi sona ererken stoper sayısı ikiye düştü.


Belhanda, Gedson, ayrıldı. 'un durumu da belirsiz olması nedeniyle merkez orta saha kalmadı. 6 numarada sadece var. ve Saracchi'nin anlaşması bitti. ile henüz imza atılmadı; sol bek yok. Şener ve Linnes takıma veda etti, sağ bekte sadece Yedlin var. Taraftarın endişeli bekleyişi sürüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a dünya yıldızı orta saha! Cimbom'a dünya yıldızı orta saha!
Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru... Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru...
Aslan'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya... Aslan'dan orta saha bombası! Anahtar Makouta'ya...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör