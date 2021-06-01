Son dakika spor haberi: Galatasaray'a seçim darbesi!

Galatasaray'da çalkantılı günler devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, hoca yok. Orta saha ve sol bek kalmadı. Sağ bek rotasyonu teke düştü. Cimbom da taraftar da endişeli günler yaşıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray'ın seçiminin 19 Haziran'a kalması sarı-kırmızılı ekibi oldukça zor durumda bıraktı. Fatih Terim'in 2 yıllık sözleşmesi dün resmen sona erdi ve 20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı öncesinde takım hocasız kaldı. 5'i kiralık 12 futbolcunun da sözleşmesi sona ererken stoper sayısı ikiye düştü.





Belhanda, Gedson, Etebo ayrıldı. Donk'un durumu da belirsiz olması nedeniyle merkez orta saha kalmadı. 6 numarada sadece Taylan var. Emre Taşdemir ve Saracchi'nin anlaşması bitti. Ömer Bayram ile henüz imza atılmadı; sol bek yok. Şener ve Linnes takıma veda etti, sağ bekte sadece Yedlin var. Taraftarın endişeli bekleyişi sürüyor.

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