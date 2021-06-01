01 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Onyekuru konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yunan ekibi Olympiakos'un Nijeryalı futbolcu için devreye girmesi taraftarı ikiye böldü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry için devrede... transferi yapmak için girişimlerini sürdüren ekibinin, Nijeryalı futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktörü 'in takıma faydalı olacağını belirterek oyuncuyu özel olarak istediği ifade edildi. Olympiakos'un Karagümrük'ten , 'tan N'Koudou ile Ghezzal'la da anılmıştı. Son olarak da gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

BEDAVA RESMEN
taraftarı, için yönetimin harekete geçmemesini eleştirdi. Sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlıklar yapan Nijeryalı yıldızın kaçırılmamasını isteyen taraftarların sosyal medyada şu mesajları attı:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

''dan vazgeçilmiş' diyorlar umarım doğru değildir. @metehantimur270
Onyekuru'nun elden kaçması, imparatorun durumu, geç kalacak transferler, yeni yönetimin uyum ve kulübe hakimiyeti derken ciddi bir kaos bekliyor bizi... @cimbom_vakti10
4.3 milyon euro'ya bir Onyekuru daha bulsanıza! Mutlaka alınmalı. @nullhub
Sıfır tecrübeli, 2 tane gol atmış adamlara, 3 milyon istiyorlar. @ BerkeZor
Kamp görmüş Onyekuru büyük katkı yapar ve bedava resmen. Kafayı yiyeceğim. @busrasaays

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

11 HAZİRAN SON
, devre arasında Henry 'yu 3. kez kiralık olarak renklerine katarken sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenmişti. Eğer sarı-kırmızılı kulüp, 11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin euro ödeme yaparsa Nijeryalı futbolcunun bonservisini alabilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...

22
'da 71 maça çıkan , 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Özellikle son şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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