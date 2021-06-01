Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru belirsizliği! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Onyekuru konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yunan ekibi Olympiakos'un Nijeryalı futbolcu için devreye girmesi taraftarı ikiye böldü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için Olympiakos devrede... Kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Yunan ekibinin, Nijeryalı futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in takıma faydalı olacağını belirterek oyuncuyu özel olarak istediği ifade edildi. Olympiakos'un Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal'la da anılmıştı. Son olarak da Onyekuru gündeme geldi.
BEDAVA RESMEN
Galatasaray taraftarı, Onyekuru için yönetimin harekete geçmemesini eleştirdi. Sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlıklar yapan Nijeryalı yıldızın kaçırılmamasını isteyen taraftarların sosyal medyada şu mesajları attı:
'Onyekuru'dan vazgeçilmiş' diyorlar umarım doğru değildir. @metehantimur270
Onyekuru'nun elden kaçması, imparatorun durumu, geç kalacak transferler, yeni yönetimin uyum ve kulübe hakimiyeti derken ciddi bir kaos bekliyor bizi... @cimbom_vakti10
4.3 milyon euro'ya bir Onyekuru daha bulsanıza! Mutlaka alınmalı. @nullhub
Sıfır tecrübeli, 2 tane gol atmış adamlara, 3 milyon istiyorlar. @ BerkeZor
Kamp görmüş Onyekuru büyük katkı yapar ve bedava resmen. Kafayı yiyeceğim. @busrasaays
11 HAZİRAN SON
Galatasaray, devre arasında Henry Onyekuru'yu 3. kez kiralık olarak renklerine katarken sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenmişti. Eğer sarı-kırmızılı kulüp, 11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin euro ödeme yaparsa Nijeryalı futbolcunun bonservisini alabilecek.
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Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Özellikle son şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.
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