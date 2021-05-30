30 Mayıs 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de 2020/2021 sezonu sona ererken, gelecek sezon için çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlayan sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray da kıyasıya bir mücadele vermiş, Aslan ligi 2. sırada, Kanarya ise 3. sırada noktalamıştı. Yeni sezonda da şampiyonluk yarışı verecek olan iki takım kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken ünlü gazeteci Nicolo Schira, Süper Lig'in iki dev kulübünün yıldız futbolcunun transferi için harekete geçmeye hazırlandığını duyurdu. İşte o isim... (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'in iki ezeli rakibi ve 'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

İki takım da yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

İtalyan gazeteci , ve 'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia'nın transferi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Schira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Faslı futbolcunun Katar ekibinden ayrılacağını ve ile 'ın Benatia transferi için harekete geçmeye hazırlandığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

MEDHI BENATIA KİMDİR?

Tam Medhi Amine El Mouttaqi Benatia olan futbolcu, 17 Nisan 1987 tarihinde Fransa'nın Courcouronnes kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Clairefontaine, Guingamp ve Marsilya altyapılarında forma giyen tecrübeli futbolcu, 2006 yılında Marsilya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Kariyerinde Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma, Bayern Münih ve Juventus formalarını da terleten Benatia, Ocak 2019'da Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı

Geçtiğimiz sezon takımıyla 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini eline alacak olan Benatia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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