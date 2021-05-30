Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ünlü gazeteci açıkladı
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de 2020/2021 sezonu sona ererken, gelecek sezon için çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlayan sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray da kıyasıya bir mücadele vermiş, Aslan ligi 2. sırada, Kanarya ise 3. sırada noktalamıştı. Yeni sezonda da şampiyonluk yarışı verecek olan iki takım kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken ünlü gazeteci Nicolo Schira, Süper Lig'in iki dev kulübünün yıldız futbolcunun transferi için harekete geçmeye hazırlandığını duyurdu. İşte o isim... (FB spor haberi) (GS spor haberi)
Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
İki takım da yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşı karşıya geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia'nın transferi için düğmeye bastı.
Schira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Faslı futbolcunun Katar ekibinden ayrılacağını ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Benatia transferi için harekete geçmeye hazırlandığını söyledi.
MEDHI BENATIA KİMDİR?
Tam Medhi Amine El Mouttaqi Benatia olan futbolcu, 17 Nisan 1987 tarihinde Fransa'nın Courcouronnes kentinde dünyaya geldi.
Clairefontaine, Guingamp ve Marsilya altyapılarında forma giyen tecrübeli futbolcu, 2006 yılında Marsilya ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma, Bayern Münih ve Juventus formalarını da terleten Benatia, Ocak 2019'da Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini eline alacak olan Benatia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig