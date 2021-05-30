Geçtiğimiz sezon takımıyla 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini eline alacak olan Benatia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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