25 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan ve başkan Mustafa Cengiz'in seçilmesi halinde "Devam etmeyeceğim" dediği teknik direktör Fatih Terim'e flaş bir teklif geldi. İşte FIFA'nın o teklifi ve Arsene Wenger detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

G.Saray'da gündem ... Başkan , görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi 'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek…

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

TECRÜBELERİNİ AKTARACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da 'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat Direktörü tarafından yapıldı. ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

ÖZGÜR BIRAKTI

kendisiyle beraber sözleşmesi biten yardımcıları , , , , , 'a serbestlik tanıdı. İstedikleri takımlarla anlaşmakta özgür olduklarını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

Davala ve Şahin, ProLisans sahibi olduğu için herhangi bir takımda birinci adam olabilirler. Ateş, Riera ve İnan ise alt yapılarda çalışmaya devam edebilir. Terim'in ekibinden sadece 'nin sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

ADAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Haziran'da yapılması düşünülen ancak yasakların devam etmesi halinde Temmuz ayına kalacak olan seçim öncesinde adayların Terim kararları da netleşmeye başladı… Burak Elmas ve ; Terim'le çalışmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...

'ün de benzer yönde bir kararı var. En güçlü adaylardan birisi olarak görülen da tecrübeli teknik adam ile devam edeceğini söylüyor ancak sportif direktörlük önerisi de aklının bir köşesinde duruyor.

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