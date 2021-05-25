Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif! Arsene Wenger detayı...
Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan ve başkan Mustafa Cengiz'in seçilmesi halinde "Devam etmeyeceğim" dediği teknik direktör Fatih Terim'e flaş bir teklif geldi. İşte FIFA'nın o teklifi ve Arsene Wenger detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
G.Saray'da gündem Fatih Terim... Başkan Mustafa Cengiz, görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.
Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek…
TECRÜBELERİNİ AKTARACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı. Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.
ÖZGÜR BIRAKTI
Fatih Terim kendisiyle beraber sözleşmesi biten yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Fadıl Koşutan'a serbestlik tanıdı. İstedikleri takımlarla anlaşmakta özgür olduklarını söyledi.
Davala ve Şahin, ProLisans sahibi olduğu için herhangi bir takımda birinci adam olabilirler. Ateş, Riera ve İnan ise alt yapılarda çalışmaya devam edebilir. Terim'in ekibinden sadece Scott Pirri'nin sözleşmesi devam ediyor.
ADAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Haziran'da yapılması düşünülen ancak yasakların devam etmesi halinde Temmuz ayına kalacak olan seçim öncesinde adayların Terim kararları da netleşmeye başladı… Burak Elmas ve Işın Çelebi; Terim'le çalışmayı düşünüyor.
Metin Öztürk'ün de benzer yönde bir kararı var. En güçlü adaylardan birisi olarak görülen Eşref Hamamcıoğlu da tecrübeli teknik adam ile devam edeceğini söylüyor ancak sportif direktörlük önerisi de aklının bir köşesinde duruyor.
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