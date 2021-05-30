30 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Scout ekiplerinin tam not verdiği genç stoper için sarı-kırmızılılar harekete geçti. İşte transferde son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Transferde genç isimlere büyük önem veren , 18'lik yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Scout ekibinin raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, 'dan sonra yeni bir yatırım yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

'a . Lig ekibi 'ten transfer olan Brezilyalı stoper, gösterdiği performansla değerini katladı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Mali anlamda parlak günler geçirmeyen sarı-kırmızılılar, ilerde bonservis kazanabilecek isimlere yönelme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Bu hedef doğrultusunda bir süredir operasyona devam eden , 18 yaşındaki stoper için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

TARIK MUHAMEROVIC ASLAN OLUYOR!
'ın, takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan 'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Boşnak futbolcuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi. 1 Temmuz 2020'de sözleşmesi bitecek genç stopere bonservis bedeli ödenmeyecek.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

Muhamerovic'in ünlü sitesi 'ta 'a transferine yüzde 75-85 arası oran verildi.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

AVUSTURYA BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ!
'un derlediği habere göre, Bundesliga Konferans Ligi play-off final ilk maçında Avusturya Wien sahasında Wolfsberger ile karşılaştı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

, performansıyla maça damga vurdu. Genç savunmacı 105 kez topla aksiyon içine girdi ve Bundesliga'daki en yüksek değere ulaştı.

Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...

TARIK MUHAMEROVIC KİMDİR?
28 Şub 2003 doğumlu olan , stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.87 boyunda ve sol ayağını etkili kullanan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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