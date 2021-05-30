Son dakika transfer haberi: Scouttan tam not! Galatasaray'a süper solak...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. Scout ekiplerinin tam not verdiği genç stoper için sarı-kırmızılılar harekete geçti. İşte transferde son detaylar... (GS spor haberleri)
Transferde genç isimlere büyük önem veren Galatasaray, 18'lik yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Scout ekibinin raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, Marcao'dan sonra yeni bir yatırım yapmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'a Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten transfer olan Brezilyalı stoper, gösterdiği performansla değerini katladı.
Mali anlamda parlak günler geçirmeyen sarı-kırmızılılar, ilerde bonservis kazanabilecek isimlere yönelme kararı aldı.
Bu hedef doğrultusunda bir süredir operasyona devam eden Cimbom, 18 yaşındaki stoper için harekete geçti.
TARIK MUHAMEROVIC ASLAN OLUYOR!
Galatasaray'ın, Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muhamerovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi.
Boşnak futbolcuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi. 1 Temmuz 2020'de sözleşmesi bitecek genç stopere bonservis bedeli ödenmeyecek.
Muhamerovic'in ünlü Alman futbol sitesi Transfermarkt'ta Galatasaray'a transferine yüzde 75-85 arası oran verildi.
AVUSTURYA BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ!
Sportreport'un derlediği habere göre, Avusturya Bundesliga Konferans Ligi play-off final ilk maçında Avusturya Wien sahasında Wolfsberger ile karşılaştı.
Tarik Muhamerovic, performansıyla maça damga vurdu. Genç savunmacı 105 kez topla aksiyon içine girdi ve Avusturya Bundesliga'daki en yüksek değere ulaştı.
TARIK MUHAMEROVIC KİMDİR?
28 Şub 2003 doğumlu olan Tarik Muhamerovic, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.87 boyunda ve sol ayağını etkili kullanan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.
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