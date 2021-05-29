29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte ilk teklif...

G.Saray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte ilk teklif...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Transfer çalışmalarını önderliğinde yürüten , 'da forma giyen milli futbolcu için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için kulübüne ilk teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Aslan'da transfer çalışmaları seçimlerden bağımsız şekilde devam ediyor. kalsa da yerine bir başka hoca gelse de her teknik adamın takımda görmek isteyeceği bir isim olan konusunda ciddi mesafe alındı. Mevcut yönetimin 2. Başkanı hem hem de oyuncuyla temas kurdu. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Aslan'a sıcak bakıyor.

2.5 MİLYON EURO

, milli takımda da forma giyen Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Kaan'ın da istekli olması bu transferde 'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. , ve orta sahada oynayabiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray bombayı paylatıyor! Transfer... G.Saray bombayı paylatıyor! Transfer...
G.Saray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek G.Saray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek
Transferde ne olacak? Flaş Muslera detayı... Transferde ne olacak? Flaş Muslera detayı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör