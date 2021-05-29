Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte ilk teklif...
Transfer çalışmalarını Abdurrahim Albayrak önderliğinde yürüten Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne ilk teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan'da transfer çalışmaları seçimlerden bağımsız şekilde devam ediyor. Fatih Terim kalsa da yerine bir başka hoca gelse de her teknik adamın takımda görmek isteyeceği bir isim olan Kaan Ayhan konusunda ciddi mesafe alındı. Mevcut yönetimin 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hem Sassuolo hem de oyuncuyla temas kurdu. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Aslan'a sıcak bakıyor.
2.5 MİLYON EURO
Galatasaray, milli takımda da forma giyen Kaan Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. İtalyan temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Kaan'ın da istekli olması bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. Stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor.
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