29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

Son dakika Galatasaray haberleri: Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, bu tarihe kadar çalışmalara devam etme kararı alırken, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'i averajla ikinci sırada bitiren 'da büyük bir belirsizlik söz konusu. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gitmeyi planlayan sarı kırmızılılarda mevcut yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

Aslan'da teknik direktör 'in de durumu belirsizliğini koruyor. , tecrübeli teknik adamla devam etmeyeceğini duyurdu. Terim, haziran ayında sarı kırmızılıların başında olmayacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

Takımı yeni teknik direktör belli olana kadar 'nin çalıştırması beklenirken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

, ve gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen , gözünü 'ya çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın hedefinde ekiplerinden forması giyen Sebastián Villa var. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...

Bu sezon ile 13 maça çıkan sol kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı sağladı.

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