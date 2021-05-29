Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...
Son dakika Galatasaray haberleri: Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, bu tarihe kadar çalışmalara devam etme kararı alırken, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Süper Lig'i averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray'da büyük bir belirsizlik söz konusu. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gitmeyi planlayan sarı kırmızılılarda mevcut yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Aslan'da teknik direktör Fatih Terim'in de durumu belirsizliğini koruyor. Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adamla devam etmeyeceğini duyurdu. Terim, haziran ayında sarı kırmızılıların başında olmayacak.
Takımı yeni teknik direktör belli olana kadar Scott Piri'nin çalıştırması beklenirken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.
Gedson Fernandes, Etebo ve Onyekuru gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen Galatasaray, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın hedefinde Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Sebastián Villa var. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.
Bu sezon Boca ile 13 maça çıkan sol kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı sağladı.
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