Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli mi? | GS haberleri...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşması muhtemel ekipler belli oldu. | Galatasaray haberleri...
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki ihitmal bulunuyor.
GALATASARAY HANGİ TURDAN KATILACAK?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'i geçip kupayı alması halinde ön eleme yerine direkt gruptan katılacak. Bu durum Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılmasına sebep olacak. Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa Galatasaray 2. ön eleme turundan katılım gösterecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
İkinci ön eleme turu;
Celtic, PSV, Sparta Prag, Rapid Wien, Midtjylland/Brondby/Kopenhag
Üçüncü ön eleme turu;
Benfica, Shakhtar Donetsk, Spartak Moskova, Monaco, Genk
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