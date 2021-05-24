24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli mi? | GS haberleri...

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli mi?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın ön eleme turunda karşılaşması muhtemel ekipler belli oldu. | Galatasaray haberleri...

'i 2. sırada tamamlayan Aslan, 'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı kırmızılı ekibin önünde iki ihitmal bulunuyor.

GALATASARAY HANGİ TURDAN KATILACAK?

ekiplerinden , finalinde 'i geçip kupayı alması halinde ön eleme yerine direkt gruptan katılacak. Bu durum Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılmasına sebep olacak. Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa Galatasaray 2. ön eleme turundan katılım gösterecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İkinci ön eleme turu;

, , , , Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Üçüncü ön eleme turu;

, , , , Genk

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