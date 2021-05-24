Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'nun şartı Fatih Terim! Transfer... | GS haberleri...

Son dakika transfer haberleri... Sporr Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor. Ligin son haftalarınd sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Halil Dervişoğlu'nun transfer için bir şartı bulunuyor. Genç yıldız, Fatih Terim takımda kalırsa sarı kırmızılı ekipte kalmak istiyor.

Galatasaray'ın devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, şans bulduktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Sarı-Kırmızılı takımdaki performansının ardından A Milli Takım'a da seçilen Halil'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Akşam'ın haberine göre, 21 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye devam etmek istiyor ancak bunun için bir şartı var.

AİLESİ DE HALİL GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Halil, Teknik Direktör Fatih Terim'in Galatasaray'da kalması halinde Sarı-Kırmızılı takıma imza atmak istediğini belirtti. Genç futbolcunun ailesi de oğullarının bu kararının arkasında...

Brentford'un genç oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ve satmak istediği de gelen bilgiler arasında. Kısacası Fatih Terim kalırsa Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a imzayı atacak.

Beşiktaş'ın da Halil için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın böyle bir girişimde bulunmadığı da öğrenildi.

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