Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kongre heyecanının yaşandığı Galatasaray'da bir yandan yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, son olarak Sırbistan ekibi Partizan'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Japon kanat oyuncusuna teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Süper Lig'de sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da gözler kongreye çevrildi.
6 ismin başkanlığa adaylığını koyduğu sarı-kırmızılılarda seçimi kimin kazanacağı merak konusu olurken; bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 2021/2022 sezonu öncesi yapacağı transferlerle şampiyon olacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
GALATASARAY'DAN TAKUMA ASANO'YA TEKLİF
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında Galatasaray'ın Japon kanat oyuncusu Takuma Asano'ya teklif yaptığını söyledi.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Uzundurukan, sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtti.
TAKUMA ASANO KİMDİR?
10 Kasım 1994 tarihinde Japonya'nın Mie kentinde dünyaya gelen Takuma Asano, futbola Yokkaichi Chuo Technical HS altyapısında başladı. Ülkesinin Sanfrecce Hiroshima takımında da forma giyen Japon futbolcu, 2016 yılInda 4 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.
Premier Lig ekibine transfer olduğu yıl Stuttgart'a kiralanan Asano, 2018/2019 sezonunu Hannover'de kiralık olarak geçirdikten sonra, 2019 yılında 1 milyon Euro karşılığnda Partizan'a transfer oldu. İki sezon boyunda Sırp ekibinin formasını terleten Takuma Asano, mayıs ayı başında takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
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