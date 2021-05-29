29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kongre heyecanının yaşandığı Galatasaray'da bir yandan yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, son olarak Sırbistan ekibi Partizan'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Japon kanat oyuncusuna teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Süper Lig'de sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

19 Haziran'da seçime gidecek olan 'da gözler kongreye çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

6 ismin başkanlığa adaylığını koyduğu sarı-kırmızılılarda seçimi kimin kazanacağı merak konusu olurken; bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

Sarı-kırmızılılar, 2021/2022 sezonu öncesi yapacağı transferlerle şampiyon olacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

GALATASARAY'DAN TAKUMA ASANO'YA TEKLİF

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında 'ın Japon kanat oyuncusu Takuma Asano'ya teklif yaptığını söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Uzundurukan, sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

TAKUMA ASANO KİMDİR?

10 Kasım 1994 tarihinde Japonya'nın Mie kentinde dünyaya gelen Takuma Asano, futbola Yokkaichi Chuo Technical HS altyapısında başladı. Ülkesinin Sanfrecce Hiroshima takımında da forma giyen Japon futbolcu, 2016 yılInda 4 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Japon kanat! Bedelsiz gelecek

Premier Lig ekibine transfer olduğu yıl Stuttgart'a kiralanan Asano, 2018/2019 sezonunu Hannover'de kiralık olarak geçirdikten sonra, 2019 yılında 1 milyon Euro karşılığnda 'a transfer oldu. İki sezon boyunda Sırp ekibinin formasını terleten Takuma Asano, mayıs ayı başında takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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