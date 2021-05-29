Premier Lig ekibine transfer olduğu yıl Stuttgart'a kiralanan Asano, 2018/2019 sezonunu Hannover'de kiralık olarak geçirdikten sonra, 2019 yılında 1 milyon Euro karşılığnda Partizan'a transfer oldu. İki sezon boyunda Sırp ekibinin formasını terleten Takuma Asano, mayıs ayı başında takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 21 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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