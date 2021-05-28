28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeniden yapılandırmanın detaylarını duyurdu!

Galatasaray detayları duyurdu! Yeniden yapılandırma...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

, hakkında 'na açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar bildirimin ardından yapılandırmanın detaylarını da açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, 19 Mart 2021 tarihinde konsorsiyumuyla imzaladığı ""nin 28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Açıklamanın ardından sarı-kırmızılılar bu sözleşmenin detaylarını de resmi sosyal medya hesabından paylaşarak tüm kredi borçlarının TL'ye çevrildiğini duyurdu.

İşte yeniden yapılandırmanın detayları:

* Tüm kredi borçları Türk lirasına çevrilmiştir. cinsinden kredi borcu kalmamıştır.

* Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır.

*31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacaktır.

* Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır.

* 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır.

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