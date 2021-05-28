28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas listesini teslim etti

Elmas'ın listesinde flaş Terim detayı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: 19 Haziranda seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas, listesini divan kuruluna teslim etti. Elmas'ın listesinde 'in de avukatlığını yapan de Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas, listelerini divan kuruluna verdi.

Türk Telekom Stadı'na gelen Burak Elmas, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

Burak Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için mücadele verdiklerini dile getirerek, "Maalesef hukuksuz şekilde, hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceği için belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum." diye konuştu.

Burak Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde , , , , , , , , ve yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise , , , ve Ahmet Ozan Şener'den oluştu.

'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir de Burak Elmas'ın listesinde yer aldı.

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