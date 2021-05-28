28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Arjantin'den Galatasaray için Luis Abram iddiası! Transfer...

Arjantin'den Luis Abram iddiası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray için bir iddia da Arjantin'den geldi. Geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılı takımın radarına giren Luis Abram için yeniden harekete geçileceği yazıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Arjantinli gazeteci Lorena Gago, ile sözleşmesinin sonuna gelen Luis Abram'ın taliplerini sıraladı. La Liga'dan ve 'nun 25 yaşındaki stoperle ilgilendiğini iddia eden Gago, bir diğer adayın da Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılıların Abram'ı son birkaç sezondur ısrarla istediği ve yeniden harekete geçebileceği bilgisi verildi.

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