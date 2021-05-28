28 Mayıs 2021, Cuma
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Arjantin'den Galatasaray için Luis Abram iddiası! Transfer...
Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray için bir iddia da Arjantin'den geldi. Geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılı takımın radarına giren Luis Abram için yeniden harekete geçileceği yazıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Arjantinli gazeteci Lorena Gago, Velez Sarsfield ile sözleşmesinin sonuna gelen Luis Abram'ın taliplerini sıraladı. La Liga'dan Valencia ve Celta Vigo'nun 25 yaşındaki stoperle ilgilendiğini iddia eden Gago, bir diğer adayın da Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılıların Abram'ı son birkaç sezondur ısrarla istediği ve yeniden harekete geçebileceği bilgisi verildi.
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