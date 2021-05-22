22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!

Son dakika transfer haberleri... Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. İşte transferdeki son gelişmeler...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Bu sezon . Lig'de formasıyla 8 gol atıp 5 asist yapan transferin gözdesi oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!

'de yer alan habere göre 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ve 'ın resmen talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!

Alınan bilgilere göre , Barış için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!

23 Mayıs 2000 yılında 'de dünyaya gelen , kariyerine de Rize Özel İdare Spor'da başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!

2020'de 'ne transfer olan Yılmaz, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor. Genç oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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