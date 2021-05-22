Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz yarışı!
Son dakika transfer haberleri... Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. İşte transferdeki son gelişmeler...
Bu sezon TFF 1. Lig'de Keçiörengücü formasıyla 8 gol atıp 5 asist yapan Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi oldu.
Takvim'de yer alan habere göre 20 yaşındaki kanat oyuncusuna Galatasaray ve Beşiktaş'ın resmen talip olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Keçiörengücü, Barış için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor.
23 Mayıs 2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, kariyerine de Rize Özel İdare Spor'da başladı.
2020'de Keçiörengücü'ne transfer olan Yılmaz, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor. Genç oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig