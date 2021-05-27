27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılı takım daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Ahmed Musa için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Seçim gündemi nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen 'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski gözdesi 'yı bir kez daha gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

Son olarak ülkesinin takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı forvet haziranın sonunda serbest kalacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

Takvim'in haberine göre; Yönetimin 28 yaşındaki 'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY OLACAK

Daha önce de birçok kez 'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat 'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat ve forvette oynayan Nijeryalı yıldızı B planı olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

ONYEKURU BİLMECESİ DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre veya 'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle 'yla masaya oturuldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, 'i de satmayı planladığı iddia ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çok büyük bir merakla bekleniyor.

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