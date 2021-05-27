Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi

BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY OLACAK

Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat Ahmed Musa'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak.