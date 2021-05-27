Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılı takım daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Ahmed Musa için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Seçim gündemi nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski gözdesi Ahmed Musa'yı bir kez daha gündemine aldı.
Son olarak ülkesinin takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı forvet haziranın sonunda serbest kalacak.
Takvim'in haberine göre; Yönetimin 28 yaşındaki Ahmed Musa'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.
BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY OLACAK
Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat Ahmed Musa'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak.
Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat ve forvette oynayan Nijeryalı yıldızı B planı olarak düşündüğü ifade ediliyor.
ONYEKURU BİLMECESİ DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre Henry Onyekuru veya Ryan Babel'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Ahmed Musa'yla masaya oturuldu.
Galatasaray yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, Babel'i de satmayı planladığı iddia ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çok büyük bir merakla bekleniyor.
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