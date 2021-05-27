27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi'den flaş sözler! "Davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi"

Işın Çelebi'den flaş sözler! Hiçbir arkadaşımız gelmedi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.05.2021

Başkan Adayı , diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi" dedi.

Başkan Adayı , diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, dün yaptığı çağrıyla bugün tüm başkan adaylarını ortak bir karar almak için 'na davet etmişti. Bugün stada gelen Çelebi, saat 15.00'e kadar başkan adaylarını bekledi.

Daha sonra basın mensuplarına davet ile ilgili konuşan Işın Çelebi, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. Demek istiyorlar ki biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Biz yarın öğlene kadar adaylık başvurumuzu yapacağız. İmzaları da vereceğiz. Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın inşallah bir 'Ateş ve Güneş' gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Çelebi ayrıca dün akşam eski başkan ve sarı-kırmızılı camianın önde gelenlerinin bir araya gelip yaptığı toplantıyı eleştirdi ve oraya katılanlardan birlik, beraberlik içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan sürpriz hamle! Genç kaleci... G.Saray'dan sürpriz hamle! Genç kaleci...
G.Saray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United... G.Saray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...
G.Saray için son yılların en kötü senaryosu "G.Saray için son yılların en kötü senaryosu"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör