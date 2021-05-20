20 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamada bulunacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray resmi siteden yaptığı açıklamada başkan Mustafa Cengiz'in yarın saat 14.30 basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkan Mustafa Cengiz, canlı yayında konuşacak.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Başkanımız Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir."
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