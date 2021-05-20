20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamada bulunacak

Cengiz canlı yayında açıklama yapacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Son dakika spor haberleri: resmi siteden yaptığı açıklamada başkan 'in yarın saat 14.30 basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. ( haberleri)

Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkan , canlı yayında konuşacak.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Başkanımız Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da 'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir."

Galatasaray'da Mustafa Cengiz aday mı oluyor?

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