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Son dakika spor haberleri: Gareth Bale Galatasaray'a mı transfer olacak? Gareth Bale kimdir? | GS haberleri

Bale Galatasaray'a mı transfer olacak?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme özel bir isim geldi. Geçmişte 'in "Galatasaray'da olsun isterim" dediği için Abdurrahim Albayrak'ın başkanı Perez'den söz aldığı belirtildi. | Galatasaray haberleri

'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurulmak isteniyor. Dünya yıldızı için Abdurrahim Albayrak'ın, Başkanı 'den Gareth Bale için söz aldığı iddia edildi. Yıllık 15 milyon Euro maaşı olan Bale'ın ücretinde Perez'in yardımcı olacağı ve kiralama bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

GARETH BALE KİMDİR?

15 Ocak 1989 yılında Cardiff'te dünyaya gelen Bale, futbolcusudur. Real Madrid'den kiralık olarak takımlarından Hotspur'da forma giymektedir.

16 yaşındayken 17 Nisan 2006 da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu ('tan sonra) oldu. Southampton'ın 'ı 2-0 yendiği o karşılamanın tamamında oynadı.6 Ağustos 2006'da Bale ilk golünü durumu 1-1'e getiren bir frikik golüyle Derby County'e karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı. 2006-07 sezonunun ikinci maçında diğer bir frikik golünü St.Mary Stadı'nda takımına karşı attı. Bale'in "frikik uzmanlığı" ünü 'e attığı golle daha da arttı. 16 Aralık 2006 itibarıyla Bale Sunderland, Hull ve 'ye attığı birer golle gol sayısını beşe çıkardı. Aralık 2006 da Carwyn James Ödülü olarak bilinen BBC11 Galler Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazandı. Daha sonra Tottenham'a transfer oldu.Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmiştir.

TOTTENHAM HOTSPUR

6 sene boyunca 'da forma giydi. Sol kanat dışında, sağ kanat ve forvet arkası mevkiinde de oynadı. Üstün başarısı ile herkesin dikkatini çeken Bale, 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun en pahalı futbolcu olma unvanını elinden aldı. Transferi hem Tottenham hem de Real Madrid kulüplerinin resmi sitesinden duyuruldu.

REAL MADRID

1 Eylül 2013 tarihinde Bale, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yaptığı ilk açıklamada: Benim için Real Madrid'de oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti. sözlerini kullandı.

14 Eylül 2013 tarihinde, Villareal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti. Fakat maç 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2013 tarihinde, Galatasaray ile karşılaşan Real Madrid'de oyuna ikinci yarı Isco'nun yerine girerek Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Liginde forma giymiş oldu. 5 Kasım 2013 tarihinde, Juventus ile karşılaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur.

Tottenham Hotspur (kiralık)

19 Eylül 2020 tarihinde Bale, kiralık olarak Tottenham Hotspur'a geri dönmüştür.

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