20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

Sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray'da birçok oyuncu sözleşmesinin bitmesi sebebiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Cimbom'da özellikle orta saha bölgesinde eksiklikler gözle görülürken, eski oyuncusu Mario Lemina'nın menajeri Aslan'la temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Seçim gündemi nedeniyle transferde rakiplerine göre daha ağır ilerleyen 'da sesleri yükseliyor. Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu yıldız yeniden Florya yolunda.

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

Takvim'in haberine göre; sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından 'a önerildi. 'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

4-5 MİLYON EURO'YA İŞ BİTEBİLİR

Ancak yönetim ve teknik heyet konusundaki büyük belirsizlik nedeniyle resmi görüşmeler seçimden sonra yapılacak.

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

TERİM KALIRSA ONAY VERECEK

Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor. Geçen sezon Fulham formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina 2019-20 sezonunda 'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.

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