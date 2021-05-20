Son dakika transfer haberleri: Lemina yeniden Galatasaray'a! Menajeri temasa geçti

TERİM KALIRSA ONAY VERECEK

Terim'in yeni sezonda da görevde kalması durumunda Lemina'nın transferine kesin olarak onay vereceği belirtiliyor. Geçen sezon Fulham formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lemina 2019-20 sezonunda Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve ağları 1 kez havalandırmıştı.

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