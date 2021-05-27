27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yiğithan Kır...

G.Saray'dan sürpriz hamle! Genç kaleci...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Transfer çalışmalarına devam eden 'dan sürpriz bir hamle geldi. Gelecek vaat eden oyunculara büyük bir önem veren sarı-kırmızılılar, 'un 19 yaşındaki kalecisi 'ı transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'nın ardından kaleyi yerli bir isme devretmeyi amaçlayan , bir süredir radarda bulunan genç eldiveni renklerine bağlamak istiyor.

'ın görüşmelerde büyük mesafe katettiği ve transferini yakın zamanda bitirmesi beklendiği belirtildi.

YİĞİTHAN KIR KİMDİR?

19 yaşındaki Yiğithan Kır, 28 Ağustos 2001 tarihinde 'da doğdu. Futbola altyapısında başlayan Kır, takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında 'a yükseldi.

Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon . Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. Yiğithan Kır'ın Balıkesirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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