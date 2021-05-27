Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yiğithan Kır...
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Gelecek vaat eden oyunculara büyük bir önem veren sarı-kırmızılılar, Balıkesirspor'un 19 yaşındaki kalecisi Yiğithan Kır'ı transfer etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fernando Muslera'nın ardından kaleyi yerli bir isme devretmeyi amaçlayan Aslan, bir süredir radarda bulunan genç eldiveni renklerine bağlamak istiyor.
Galatasaray'ın görüşmelerde büyük mesafe katettiği ve Yiğithan Kır transferini yakın zamanda bitirmesi beklendiği belirtildi.
YİĞİTHAN KIR KİMDİR?
19 yaşındaki Yiğithan Kır, 28 Ağustos 2001 tarihinde Bursa'da doğdu. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Kır, U19 takımında forma giydikten sonra 7 Ocak 2020 yılında A Takım'a yükseldi.
Kaleci mevkisinde forma giyen genç eldiven, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 3 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. Yiğithan Kır'ın Balıkesirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
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