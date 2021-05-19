19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 84 puanla 2. sırada kapatan ve averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'da birçok belirsizlik hakim... Sarı-kırmızılılarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek teknik direktör Fatih Terim, transfer listesini sunarken yönetime son raporunu da sundu. İşte deneyimli teknik adamın o uyarıları ve listedeki 5 yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Sezonun sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Galatasaray Teknik Direktörü yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan tecrübeli hocanın, tatile çıkmadan önce yönetime çok geniş bir transfer raporu verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...

GEDSON 1 YIL DAHA KALMALI

Takvim'in haberine göre; Terim'in kiralık futbolcular , , ve için, "Bonservisleri alınmalı" dediği öğrenildi. Gedson için de "1 yıl daha kiralanmalı" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...

5 YERLİ FUTBOLCU İSTİYOR

Tecrübeli teknik adamın , , , ve 'nın ismini transfer listesinde yer verdği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...

5-6 MEVKEYİ TRANSFER LAZIM

Terim'in , ve 'le yeni sözleşme yapılmasını istediği; sol bek, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve stoper alınması yönünde görüş bildirdiği de ifade edildi.

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