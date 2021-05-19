Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 84 puanla 2. sırada kapatan ve averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'da birçok belirsizlik hakim... Sarı-kırmızılılarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek teknik direktör Fatih Terim, transfer listesini sunarken yönetime son raporunu da sundu. İşte deneyimli teknik adamın o uyarıları ve listedeki 5 yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonun sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan tecrübeli hocanın, tatile çıkmadan önce yönetime çok geniş bir transfer raporu verdiği öğrenildi.
5 YERLİ FUTBOLCU İSTİYOR
Tecrübeli teknik adamın Kaan Ayhan, Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Kenan Karaman ve Aytaç Kara'nın ismini transfer listesinde yer verdği gelen bilgiler arasında.
5-6 MEVKEYİ TRANSFER LAZIM
Terim'in Emre Akbaba, Ömer ve Şener'le yeni sözleşme yapılmasını istediği; sol bek, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve stoper alınması yönünde görüş bildirdiği de ifade edildi.
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