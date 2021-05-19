Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini sundu! Listedeki 5 yerli isim...

GEDSON 1 YIL DAHA KALMALI

Takvim'in haberine göre; Terim'in kiralık futbolcular Onyekuru, Halil, ve Mohamed için, "Bonservisleri alınmalı" dediği öğrenildi. Gedson için de "1 yıl daha kiralanmalı" ifadesini kullandığı öğrenildi.