26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçiminin tarihi belli oldu!

G.Saray'da Divan Kurulu Başkanlık seçiminin tarihi belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili kurumların izin vermesi halinde, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında ’nde yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında 'nde yapılacağı açıklandı.

'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraylı Marcao için dev teklif! Galatasaraylı Marcao için dev teklif!
Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı... Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı...
Üç büyükler o isim için karşı karşıya! Üç büyükler o isim için karşı karşıya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör