26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.
Son dakika spor haberi: Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık seçiminin tarihi belli oldu!
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili kurumların izin vermesi halinde, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçiminin, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı.
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.
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