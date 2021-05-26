26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da sol kanat Marcus'a emanet! Onyekuru'nun yerine...

G.Saray'da sol kanat ona emanet! Onyekuru'nun yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Devre arasında Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın 4.35 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım bu bölge için adayını yine bir Nijeryalı'dan yana kullandı. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör yok ama yoğun bir transfer gündemi var. Sürekli olarak yepyeni ve farklı isimlerle anılan sarı-kırmızılı ekiple ilgili son iddia Portekiz'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın 'na yükselen 2000 doğumlu Abraham Marcus'a teklif yaptığı belirtildi.

Portekiz 2. Ligi takımlarından Feirense'de bu sezon 26 maçta 11 gol ve 2 asistle oynayan Marcus'un, Onyekuru'yu da geçerek milli takıma seçildiği hatırlatıldı. Scout ekibinin önerdiği Marcus'un 1 milyon euro civarındaki bonservis maliyeti nedeniyle transfer edilmek istendiği öğrenildi.

SKORER SOLAK

Feirense altyapısında yetişen ve profesyonel sözleşme imzalayan Abraham Marcus'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ikinci liginde geçen sezon 26 maça çıkıp 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

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