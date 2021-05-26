Galatasaray'da sol kanat Marcus'a emanet! Onyekuru'nun yerine...
Devre arasında Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın 4.35 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım bu bölge için adayını yine bir Nijeryalı'dan yana kullandı. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da teknik direktör yok ama yoğun bir transfer gündemi var. Sürekli olarak yepyeni ve farklı isimlerle anılan sarı-kırmızılı ekiple ilgili son iddia Portekiz'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Nijerya Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu Abraham Marcus'a teklif yaptığı belirtildi.
Portekiz 2. Ligi takımlarından Feirense'de bu sezon 26 maçta 11 gol ve 2 asistle oynayan Marcus'un, Onyekuru'yu da geçerek milli takıma seçildiği hatırlatıldı. Scout ekibinin önerdiği Marcus'un 1 milyon euro civarındaki bonservis maliyeti nedeniyle transfer edilmek istendiği öğrenildi.
SKORER SOLAK
Feirense altyapısında yetişen ve profesyonel sözleşme imzalayan Abraham Marcus'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ikinci liginde geçen sezon 26 maça çıkıp 11 gol attı, 2 de asist yaptı.
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