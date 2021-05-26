Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!
Spor Toto Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, flaş bir yıldızı kadrosuna katmak için yarışa girdi. Yunan medyasında çıkan habere göre, Olympiacos'un orta saha oyuncusunun menajeri transfer görüşmesi için Türkiye'ye geldi. İşte o futbolcu ve diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni sezon planlamalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in üç dev takımı Yunan yıldız için karşı karşıya.
Yunan basınından Spor Time'ın haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Olympiacos'un yıldızı Konstantinos Fourtounis için devrede oldukları yazıldı.
Yıldız ismin menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos'un, transfer görüşmeleri adına İstanbul'a geldiği kaydedildi.
Transferde Beşiktaş'ın en istekli ve yarışta en önde olan takım olduğu belirtildi.
Yunan orta saha, bu sezon Olympiacos formasıyla çıktığı 46 maçta, 9 gol, 13 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
28 yaşındaki yıldız, 54 kez de Milli Takım forması giyerken, 9 gol attı.
Fortounis'in, Olympiacos ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan yıldız isim, FC Kaiserslautern, Asteras Tripoli ve AO Trikala gibi takımlarda da forma giydi.
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