26 Mayıs 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

Spor Toto Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, flaş bir yıldızı kadrosuna katmak için yarışa girdi. Yunan medyasında çıkan habere göre, Olympiacos'un orta saha oyuncusunun menajeri transfer görüşmesi için Türkiye'ye geldi. İşte o futbolcu ve diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Yeni sezon planlamalarına başlayan , ve , transferde karşı karşıya geldi. 'in üç dev takımı yıldız için karşı karşıya.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

basınından 'ın haberine göre , ve 'ın 'un yıldızı için devrede oldukları yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

Yıldız ismin menajerliğini yapan 'un, transfer görüşmeleri adına 'a geldiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

Transferde 'ın en istekli ve yarışta en önde olan takım olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

orta saha, bu sezon formasıyla çıktığı 46 maçta, 9 gol, 13 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

28 yaşındaki yıldız, 54 kez de forması giyerken, 9 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

Fortounis'in, ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray o yıldız için yarışta!

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan yıldız isim, , ve gibi takımlarda da forma giydi.

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