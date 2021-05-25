25 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor habereleri: Ianis Hagi'den Galatasaray itirafı!

Ianis Hagi'den G.Saray itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu 'den flaş Galatasaray açıklaması geldi. Ianis, "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Orada doğdum. Kalbimde o kulüple büyüdüm." dedi. (GS spor haberleri)

'ın efsane yıldızı Hagi'nin oğlu , bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini açıkladı.

Rumen basınında GSP Romania'ya konuşan Hagi: "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Orada doğdum. Kalbimde o kulüple büyüdüm. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ama Galatasaray için duygularım var!" ifadelerini kullandı.


BAŞAKŞEHİR, SEVILLA VE LAZIO TALİP

Rumen basını Ianis Hagi'ye 'in 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu yazdı. Kendisine ilgisi olan kulüpler ile ilgili de konuşan Ianis Hagi, "Şu anda tatildeyim. Milli takıma muhtemelen gideceğim. 'ın oyuncusuyum ve çok iyi bir sezon geçirdik. Beni de takım arkadaşlarımı da izlemeleri çok normal. Bir kaç hafta daha tatilde olacağım ve sonrasına bakacağız. Benim sağlam bir kariyer planlamam var"

Bu sezon toplam 45 maçta 2784 dakika görev yapan Ianis Hagi, 8 gol atıp 15 asistle ligi şampiyon tamamlaya Rangers'a katkı sağladı.

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