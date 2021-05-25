Son dakika spor habereleri: Ianis Hagi'den Galatasaray itirafı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'den flaş Galatasaray açıklaması geldi. Ianis, "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Orada doğdum. Kalbimde o kulüple büyüdüm." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın efsane yıldızı Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini açıkladı.

Rumen basınında GSP Romania'ya konuşan Hagi: "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Orada doğdum. Kalbimde o kulüple büyüdüm. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ama Galatasaray için duygularım var!" ifadelerini kullandı.





BAŞAKŞEHİR, SEVILLA VE LAZIO TALİP

Rumen basını Ianis Hagi'ye Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu yazdı. Kendisine ilgisi olan kulüpler ile ilgili de konuşan Ianis Hagi, "Şu anda tatildeyim. Milli takıma muhtemelen gideceğim. Rangers'ın oyuncusuyum ve çok iyi bir sezon geçirdik. Beni de takım arkadaşlarımı da izlemeleri çok normal. Bir kaç hafta daha tatilde olacağım ve sonrasına bakacağız. Benim sağlam bir kariyer planlamam var"

Bu sezon toplam 45 maçta 2784 dakika görev yapan Ianis Hagi, 8 gol atıp 15 asistle ligi şampiyon tamamlaya Rangers'a katkı sağladı.

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