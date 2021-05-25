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GALATASARAY

Galatasaray seri başı olamayacak

Aslan seri başı olamayacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve seri başı olamayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Ligi 2. olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak… Sarı- kırmızılılar devler liginde gruplara kalmak için 3 tur geçmek zorunda. Sarı- kırmızılılar, ikinci ön eleme turunda kura çekimine seri başı olarak giremeyecek. , ve 'dan birisiyle eşleşecek.

Halil'in babası devreye girdi haberin devamı

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