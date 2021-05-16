16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Donk sezonu değerlendirdi!

Donk: G.Saray'ın büyüklüğünü herkes biliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'ın deneyimli futbolcusu , 'de şampiyonluk için son ana kadar mücadele ettiklerini ifade ederek, "Asla pes etmedik. Maalesef olmadı. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı gurur duyuyorum" dedi.

'ın başarılı futbolcularından , sosyal medya hesabından bu sezon ile ilgili bir mesaj paylaştı. Şampiyonluk için son ana kadar mücadele ettiklerini belirten Donk, "Asla pes etmedik. Maalesef olmadı. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Bu sezon olmadı ama Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Tarihi başarıyla dolu takımımız nice yeni şampiyonlukların her zaman en büyük adayıdır! 'nin ilk ve tek 4. yıldızlı takımı!" ifadelerini kullandı.
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