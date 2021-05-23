23 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray transfer rotasını Halil Akbunar'a çevirdi!

Süper Lig devi harekete geçti! Halil'in yeni takımı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'i 2. sırada tamamlayan 'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce ve ile anlaşıldığı iddia edilen sarı-kırmızılılarda şimdi de rota forması giyen oldu. İşte son deyalar... (GS spor haberleri)

'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'nin yıldızlarına kanca attı. Bu sezon şampiyonluğu averajla 'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den 'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü 'in listesinde da yer alıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'da Haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor. Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. 'de mücadele edecek olan kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.

TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ

G.Saray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.
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