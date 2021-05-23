23 Mayıs 2021, Pazar
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TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ
G.Saray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.
Galatasaray transfer rotasını Halil Akbunar'a çevirdi!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşıldığı iddia edilen sarı-kırmızılılarda şimdi de rota Göztepe forması giyen Halil Akbunar oldu. İşte son deyalar... (GS spor haberleri)
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'nin yıldızlarına Galatasaray kanca attı. Bu sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde Halil Akbunar da yer alıyor.Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'da Haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor. Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. Euro 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.
TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ
G.Saray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.
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