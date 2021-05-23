Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşıldığı iddia edilen sarı-kırmızılılarda şimdi de rota Göztepe forması giyen Halil Akbunar oldu. İşte son deyalar... (GS spor haberleri)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'nin yıldızlarına Galatasaray kanca attı. Bu sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde Halil Akbunar da yer alıyor.

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