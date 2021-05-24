24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıklamıştı. Takımı deneyimli bir isme emanet etmeye hazırlanan Cengiz, 2 aday belirledi. İşte o teknik adamlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Başkanı ile teknik direktör arasındaki ilişki tamamen koptu. Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Kendisini başkan üstü görüyor. Görevde olduğum sürece sözleşme uzatmam" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

Bunun üzerine bir mektup yazan ve sosyal medyadan paylaşan Terim de artık kendilerine yönelik ithamların rutin bir hal aldığını belirterek 'Sadece kendisine acil şifalar dileyebilirim" dedi. Karşılık açıklamalarla köprüler atılmış oldu.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

YAKIN DOSTLUKLARI VAR

Fotomaç'ın haberine göre; 19 Haziran'da seçime gidilmesi planlanıyor ancak pandemi şartlarında yeni bir erteleme ihtimali de bulunuyor... Bu nedenle hoca arayışları başlarken Başkan Cengiz'in takımın başına getirmeyi düşündüğü kişinin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

Cengiz ile Denizli arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığı biliniyor. Yönetimin önündeki diğer aday ise son olarak 'i çalıştıran ve boşta olan ... Alman teknik adam ve menajeriyle de temas kurulduğu bildirildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

4. DÖNEMİ OLACAK

28 Nisan'da 'a imza atan ve siyah-beyazlı ekibi playoff finaline taşımayı başaran 'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 71 yaşındaki Denizli'yle anlaşma sağlanırsa tıpkı gibi sarı-kırmızılı kulüpte 4. kez dönemine çıkacak.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

FİNAL SONRASI

ile yola devam etmeyi düşünmeyen yönetiminin, 26 Mayıs'taki play-off finalinin ardından 'ın başında olan ile masaya oturulacağı kaydedildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

YERLİLER BEKLEMEDE

Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Okan Buruk ve Çağdaş Atan da 'ın yerli hoca adayları arasında yer alıyor. Ancak seçim ve Terim'in durumunun belirsiz olduğu ortamda hiçbir yerli hocanın, masaya oturmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

YUSUF GUNAY GÖRÜŞTÜ

Alman hocaya, Galatasaray'ın durumunu anlattı...

yönetimi seçimin en erken Temmuz ayında yapılabileceğini düşünüyor. Ayrıca "Benim isteğim başkanıyken ölmek; inşallah öyle olur" diyen Cengiz'in de sürpriz yapıp aday olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle hoca çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

Özellikle de 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında takımı sahaya çıkaracak, kimsenin de reddedemeyeceği bir teknik direktör aranıyor. Bu adaylardan birisi de … Alman hoca ve menajeriyle başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

Yusuf Günay, 'ın şartlarını ve durumunu anlattı. 'in ardından 1.5 yıl takım çalıştırmayan Klinsmann'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yeniden kendisini kanıtlamak isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcının, iyi bir projeye 'evet' diyebileceği de gelen haberler arasında...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

B PLANIMIZ VAR!

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, 'le devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Beyaz TV'ye konuşan Hamamcıoğlu, ilk tercihlerinin Terim olduğunu ifade ederken, tecrübeli hocayla anlaşamamaları halinde B planları olduğunu söyledi. "'da çözümsüzlük yoktur. Çok geniş uluslararası ilişki ağımız var. B planımız da var. Ama şu anda açıklamak doğru değil" diye konuştu.

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