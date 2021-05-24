Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...

B PLANIMIZ VAR!



Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'le devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Beyaz TV'ye konuşan Hamamcıoğlu, ilk tercihlerinin Terim olduğunu ifade ederken, tecrübeli hocayla anlaşamamaları halinde B planları olduğunu söyledi. "Galatasaray'da çözümsüzlük yoktur. Çok geniş uluslararası ilişki ağımız var. B planımız da var. Ama şu anda açıklamak doğru değil" diye konuştu.

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