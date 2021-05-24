Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz adaylarını belirledi! Fatih Terim'in yerine...
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıklamıştı. Takımı deneyimli bir isme emanet etmeye hazırlanan Cengiz, 2 aday belirledi. İşte o teknik adamlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişki tamamen koptu. Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Kendisini başkan üstü görüyor. Görevde olduğum sürece sözleşme uzatmam" ifadesini kullandı.
Bunun üzerine bir mektup yazan ve sosyal medyadan paylaşan Terim de artık kendilerine yönelik ithamların rutin bir hal aldığını belirterek 'Sadece kendisine acil şifalar dileyebilirim" dedi. Karşılık açıklamalarla köprüler atılmış oldu.
YAKIN DOSTLUKLARI VAR
Fotomaç'ın haberine göre; 19 Haziran'da seçime gidilmesi planlanıyor ancak pandemi şartlarında yeni bir erteleme ihtimali de bulunuyor... Bu nedenle hoca arayışları başlarken Başkan Cengiz'in takımın başına getirmeyi düşündüğü kişinin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi.
Cengiz ile Denizli arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığı biliniyor. Yönetimin önündeki diğer aday ise son olarak Hertha Berlin'i çalıştıran ve boşta olan Jürgen Klinsmann... Alman teknik adam ve menajeriyle de temas kurulduğu bildirildi.
4. DÖNEMİ OLACAK
28 Nisan'da Altay'a imza atan ve siyah-beyazlı ekibi playoff finaline taşımayı başaran Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 71 yaşındaki Denizli'yle anlaşma sağlanırsa tıpkı Fatih Terim gibi sarı-kırmızılı kulüpte 4. kez dönemine çıkacak.
FİNAL SONRASI
Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray yönetiminin, 26 Mayıs'taki play-off finalinin ardından Altay'ın başında olan Mustafa Denizli ile masaya oturulacağı kaydedildi.
YERLİLER BEKLEMEDE
Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Okan Buruk ve Çağdaş Atan da Galatasaray'ın yerli hoca adayları arasında yer alıyor. Ancak seçim ve Terim'in durumunun belirsiz olduğu ortamda hiçbir yerli hocanın, masaya oturmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
YUSUF GUNAY GÖRÜŞTÜ
Alman hocaya, Galatasaray'ın durumunu anlattı...
Mustafa Cengiz yönetimi seçimin en erken Temmuz ayında yapılabileceğini düşünüyor. Ayrıca "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek; inşallah öyle olur" diyen Cengiz'in de sürpriz yapıp aday olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle hoca çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.
Özellikle de 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında takımı sahaya çıkaracak, kimsenin de reddedemeyeceği bir teknik direktör aranıyor. Bu adaylardan birisi de Jürgen Klinsmann… Alman hoca ve menajeriyle başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın görüştüğü ifade edildi.
Yusuf Günay, Galatasaray'ın şartlarını ve durumunu anlattı. Hertha Berlin'in ardından 1.5 yıl takım çalıştırmayan Klinsmann'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yeniden kendisini kanıtlamak isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcının, iyi bir projeye 'evet' diyebileceği de gelen haberler arasında...
B PLANIMIZ VAR!
Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'le devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Beyaz TV'ye konuşan Hamamcıoğlu, ilk tercihlerinin Terim olduğunu ifade ederken, tecrübeli hocayla anlaşamamaları halinde B planları olduğunu söyledi. "Galatasaray'da çözümsüzlük yoktur. Çok geniş uluslararası ilişki ağımız var. B planımız da var. Ama şu anda açıklamak doğru değil" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig