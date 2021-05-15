15 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor! Rekor talep...
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim’in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışa çıkarılması planlanıyor. Cimbom, rekor talep beklediği satışın, imalatına da başlamak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızlılılar, bu kez Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig