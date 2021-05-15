15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor! Rekor talep...

Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor! Rekor talep...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

, Teknik Direktör ’in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışa çıkarılması planlanıyor. , rekor talep beklediği satışın, imalatına da başlamak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Sabah'ın haberine göre, 'da daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızlılılar, bu kez 'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.

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