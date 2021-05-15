15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş paylaşım!

Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

Spor Toto 'in final haftasında , 'u konuk edecek. Şampiyonun belli olacağı zorlu maç öncesi, 'nun babası 'ndan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'de şampiyon belli oluyor. Zorlu randevuda , karşısında kazanarak şampiyon olmak istiyor.

Maç öncesi 'nun babası , sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Baba Dervişoğlu, " maça geliyor, Allah'ım bugün güç kuvvet ver bize. Şampiyonluğumuzu kutlamayı nasip eyle" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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