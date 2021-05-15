Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından flaş paylaşım!

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Zorlu randevuda Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak şampiyon olmak istiyor.

Maç öncesi Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Baba Dervişoğlu, "Rotterdam maça geliyor, Allah'ım bugün güç kuvvet ver bize. Şampiyonluğumuzu kutlamayı nasip eyle" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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