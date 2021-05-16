16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son maçıyla birlikte Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konu hangi oyuncular ile yola devam edileceği oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2021

Sezon bitti 'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarıkırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?

Fotomaç'ın haberine göre Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?

Bununla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu. Bununla birlikte Saracchi, Etebo, Halil, Onyekuru ve Gedson'un kiralık anlaşmaları bitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?

Arda, Emre Akbaba, Şener, Donk, Linnes, Emre Taşdemir, Ömer'in ise sözleşmeleri tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da ilk ayrılık! Takıma veda etti G.Saray'da ilk ayrılık! Takıma veda etti
Terim'den Cengiz'e sert gönderme! Olacak iş midir? Terim'den Cengiz'e sert gönderme! "Olacak iş midir?"
Terim'den istifa itirafı! Terim'den istifa itirafı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör