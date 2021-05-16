Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 oyuncunun kontratı bitti! Hangi isimler kalacak?
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son maçıyla birlikte Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konu hangi oyuncular ile yola devam edileceği oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Sezon bitti Galatasaray'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarıkırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı
Bununla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu. Bununla birlikte Saracchi, Etebo, Halil, Onyekuru ve Gedson'un kiralık anlaşmaları bitti.
Arda, Emre Akbaba, Şener, Donk, Linnes, Emre Taşdemir, Ömer'in ise sözleşmeleri tamamlandı.
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