22 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao'yla sözleşme uzattı!

G.Saray yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

, yıldız oyuncusu 'nun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada, Brezilyalı savunmacının 2022-23 sezonu için 1.3 milyon Euro, -24 sezonu için ise 1.4 milyon Euro yıllık ücret alacağı duyuruldu. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

, yıldız savunmacısı 'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılıların resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Marcao 2024 yılına kadar bizimle" ifadeleri kullanıldı.

Marcao'nun sözleşme detayları ise şu şekilde:

2022- 23 sezonu: 1.3 milyon euro
2023- 24 sezonu: 1.4 milyon euro

CENGİZ, ALBAYRAK VE MARCAO İMZADAN SONRA KONUŞTU

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

Marcao'nun hem profesyonel duruşu hem de sahada verdiği haysiyetli duruşu bizi çok mutlu ediyor. O balçık sahada, zemin bozulmasında, 'e penaltıyı attırmak için zemini düzeltmesini unutamıyorum.

Oyuncularımızın hepsi, özellikle de Marcao'nun son haftalarda verdiği mücadeleye alkış tutarız. İçimizde burukluk oldu ama dönüp baktığımızda 1 gol atsak eşit oluyoruz. Futbolun adaleti var mı, yok. adalet diye bağırdı ama.

Abdurrahim Albayrak;

: Marcao'yla pazarlık döneminde en ufak bir zorlukla karşılaşmadık. Geçen sene de indirim yaptı. Hiçbir gün ben az para alıyorum diye karşıma da çıkmadı. Gözü ve gönlü tok, Galatasaray duruşunu gösterdi. Asil bir insan olduğunu gösterdi.

Marcao;

Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum.

Geldiğim günden bu yana yaşadığımız en zor sezon boydu. Pandemi nedeniyle birçok arkadaşımızı kaybettik, taraftarlarımız bizimle değildi, hakem kararları bir tarafa daha yardım eden durumdaydı, adil bir sezon olmadı.

Sonuna kadar mücadele ettik. İşi son maça kadar götürdük, gol averajıyla şampiyonluğu yitirdik. Buradan önemli dersler çıkardık, bu dersler önümüzdeki sezonlarda bize yardımcı olacaktır.

'i bir hoca olarak değil baba olarak görüyorum. 'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldim. Beni o keşfetti. O zamanlar birçok insan bana inanmıyordu. Beni şefeden, güvenen oldu. Ona teşekkür ediyorum.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

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