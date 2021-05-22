22 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Belhanda'nın yeni takımı belli oldu!

Belhanda'nın yeni takımı belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'ın sözleşmesini feshettiği 'nın geleceği merak konusuydu. Faslı oyuncunun, ekiplerinden ile 3 yıllığına anlaştığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da yönetimi eleştirdiği mart ayında sözleşmesi feshedilen , eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; , ve bazı kulüplerinden teklif alan Faslı futbolcunun, bir dönem şampiyonluğu yaşadığı Montpellier'i seçtiği ifade edildi.

Yıldız 10 numaranın, maddi açıdan en iyi teklifin Nice'den gelmesine rağmen Montpellier ile gönül bağı olduğu için bu kararı aldığı belirtildi.

Montpellier Başkanı 'in kulüp kapılarını kendisine açmasından dolayı minnettar olan Belhanda'nın, bu hareketten çok etkilendiği vurgulandı.

GALATASARAY'DAN OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI

Galatasaray'ın 2017 yazında 'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol atarken, 26 da asist yaptı.

Faslı 10 numara, bu sezon ise Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda ile G.Saray'ın yolları, 10 Mart 2021'de saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için resmen ayrılmıştı.

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