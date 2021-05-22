Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında takıma katılan ve son haftalarda gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlayan Gedson Fernandes'ten haber geldi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten ve Benfica'ya dönen Portekizli oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı kırmızılılar, temaslarına devam ediyor. Aslan'ın satın alma opsiyonuyla kiralamayı amaçladığı 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili bonservisini elinde bulunduran Benfica'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in sözleşmesi sona erdi.

Sarı-kırmızılılara veda eden Portekizli futbolcu kulübü Benfica'ya geri döndü. Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken Gedson Fernandes konusunda Benfica ile görüşmeler sürüyor.

Milliyet'in haberine göre; Portekiz kulübü Benfica, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir karar aldı.

Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralamak için Benfica ile temaslarına devam ediyor.

BENFICA TRANSFERİ ZORA SOKUYOR!

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında formunu yükselten Gedson Fernandes'in transferi için uğraş veren Galatasaray'a genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica zorluk çıkarıyor.

Bu sezon şampiyonluğu Sporting'e kaptıran Benfica, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı ve kadrosunu oluşturmak üzere düğmeye bastı.

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR!

Bu doğrultuda, Galatasaray'da iyi bir performans gösteren Gedson Fernandes'in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi.

KİRALIK VERİLMEK İSTENMİYOR!

Portekiz ekibinin Gedson Fernandes'i kiralık olarak göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi.