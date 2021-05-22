22 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında takıma katılan ve son haftalarda gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlayan Gedson Fernandes'ten haber geldi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten ve Benfica'ya dönen Portekizli oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı kırmızılılar, temaslarına devam ediyor. Aslan'ın satın alma opsiyonuyla kiralamayı amaçladığı 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili bonservisini elinde bulunduran Benfica'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in sözleşmesi sona erdi.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılara veda eden Portekizli futbolcu kulübü 'ya geri döndü. 'in 'daki geleceği belirsizliğini korurken konusunda ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

'in haberine göre; kulübü , 'ın yeniden kadrosuna katmak istediği ile ilgili flaş bir karar aldı.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralamak için ile temaslarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

BENFICA TRANSFERİ ZORA SOKUYOR!
Geçtiğimiz sezonun son haftalarında formunu yükselten 'in transferi için uğraş veren 'a genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran zorluk çıkarıyor.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Bu sezon şampiyonluğu 'e kaptıran , gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı ve kadrosunu oluşturmak üzere düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR!
Bu doğrultuda, 'da iyi bir performans gösteren 'in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

KİRALIK VERİLMEK İSTENMİYOR!
ekibinin 'i kiralık olarak göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

Böyle bir teklif gelmemesi durumunda futbolcunun gelecek sezon, 2023'e kadar sözleşmeyle bağlı olduğu takımına katkı sağlamaya çalışacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Benfica'nın Gedson Fernandes kararı belli oldu! Galatasaray...

, geçtiğimiz sezon 'de formasıyla 17 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

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